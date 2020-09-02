İskenderun'da huzur operasyonu - Son Dakika

İskenderun ilçesinde özel harekat polislerinin de katıldığı geniş çaplı huzur ve asayiş operasyonu düzenlendi.

İlçede kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin de katılımıyla ile geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonda, önceden tespit edilen 14 şüpheliye ait 13 ikamette ve araçlarında yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 205 tabanca fişeği, 8 kök Hint keneviri, 14 gram kubar esrar, 8,4 gram eroin, 4 gram metamfetamin ele geçirildi.