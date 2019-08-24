Son Dakika Haberleri: İskenderun'da kaçak akaryakıt operasyonu
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İskenderun'da kaçak akaryakıt operasyonu

11 dakika önce

Gümrük muhafaza ekiplerince İskenderun'da gerçekleştirilen operasyonda 63,3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İskenderun'da kaçak akaryakıt operasyonu, System.String[]

Gümrük muhafaza ekiplerince İskenderun'da gerçekleştirilen operasyonda 63,3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren gemi arama ekiplerince uygulanan rutin risk analizinde, yabancı bayraklı bir geminin aranmasına karar verildi.

Yapılan aramada gemi tanklarında, beyan edilmeyen 63,3 ton akaryakıt tespit edildi.

Olayla ilgili gemi kaptanı ve baş makinist hakkında adli işlem başlatıldı.

İskenderun Gümrük Muhafaza gemi arama ekiplerince, yılbaşından bu yana 10 olayda ele geçirilen akaryakıt miktarı 328 tonu buldu.

Bu yıl 500 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hizmet veren 9 gemi arama ekibi tarafından 2019'un başından itibaren ele geçirilen kaçak akaryakıt 500 tona ulaştı.

Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirlendi.

Ticaret Bakanlığının çok yönlü deniz kontrol stratejisinin bir parçası olarak Türkiye karasularında seyreden 25 motorbotun yanı sıra, Gemi Takip Sistemi gibi bilgi sistemleriyle desteklenen gemi arama ekipleri, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce özel eğitiliyor.

Ekiplerce deniz ticaretinin yoğun olduğu bölgelerde yasadışı ticaret, uyuşturucu, akaryakıt ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele sürdürülüyor.

İskenderun, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:00 Kaynak: AA
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