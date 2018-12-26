Son Dakika Haberleri: İskenderun'da Kadınlara Yönelik Ahşap Boyama Kursu

İskenderun'da Kadınlara Yönelik Ahşap Boyama Kursu

41 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde devam eden ahşap boyama kurslarına kadınlar ilgi gösteriyor.

İskenderun'da Kadınlara Yönelik Ahşap Boyama Kursu, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde devam eden ahşap boyama kurslarına kadınlar ilgi gösteriyor.

İskenderun Belediyesi tarafından Kültür Müdürlüğüne bağlı Sakarya Mahallesi Sosyal Tesislerinde açılan ahşap boyama ve dekoratif ahşap süsleme kursu çalışmaları devam ediyor. Eğitimlere katılan kadın kursiyerler objeleri boyayarak veya eski kullanılmış ahşapları yeniliyor.

Kurs hakkında bilgi veren İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Kültür müdürlüğümüzce bayanlara yönelik olarak düzenlemiş olduğumuz ahşap boyama ve dekoratif ahşap süsleme kursu yoğun ilgi görüyor. Kursiyerlerimiz kursta zamanı çok güzel değerlendiriyor. Haftanın belirli günlerinde verilen eğitimlerde hanım kardeşlerimiz ahşap boyamayı öğreniyorlar" dedi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:35 Kaynak: İHA

Sakarya Mahallesi, İskenderun Belediyesi, Hatay, İskenderun, Güncel
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