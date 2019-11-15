Son Dakika Haberleri: İskenderun'da kadınların silahlı kavgasında 1 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da kadınların silahlı kavgasında 1 gözaltı - Son Dakika

İskenderun'da kadınların silahlı kavgasında 1 gözaltı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki kadın arasında çıkan kavgada silah kullanılırken şans eseri olayda kimse yaralanmadı.

İskenderun'da kadınların silahlı kavgasında 1 gözaltı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki kadın arasında çıkan kavgada silah kullanılırken şans eseri olayda kimse yaralanmadı.


Olay, Şehit Oğuz Yener Caddesi üzerindeki bir evde yaşandı. Alınan bilgiye göre C.K. ve İ.U. isimli kadınlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada kadınlardan C.K. evde bulunan ruhsatsız tabancayı alıp ateşledi. Tabancadan çıkan mermiler şans eseri kimseye zarar vermeden evin duvarına isabet etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, C.K.'yi gözaltına aldı. Kavga sırasında cam kırıkları nedeniyle elinden yaralanan İ.U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakıcı dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu burnunu kanatana kadar dövdü
İstanbul Karaköy'de başörtülü kıza çirkin saldırı! Saniye saniye kaydedildi Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın, aynı gün başkalarıyla tartışıp küfürler yağdırmış Antalya'da ilginç olay! Kazak kadın ortalığı karıştırıp, dans ederek gözden kayboldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 01:20:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İskenderun'da kadınların silahlı kavgasında 1 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]