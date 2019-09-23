Son Dakika Haberleri: İskenderun'da kaldırım çalışmaları sürüyor
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İskenderun'da kaldırım çalışmaları sürüyor

1 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediyesi kentin altyapı ve üstyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için tüm birimleriyle çalışmaya devam ediyor.

İskenderun'da kaldırım çalışmaları sürüyor, System.String[]

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler son olarak İskenderun Pınarbaşı Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde kaldırım yapım çalışmalarına başladı.

Yapılan çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Büyükşehir yetkilileri, yaya ulaşımının rahat ve sağlıklı hale gelmesi için il genelindeki çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

İskenderun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:29 Kaynak: Bültenler
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