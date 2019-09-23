İskenderun'da kaldırım çalışmaları sürüyor
1 saat önce
Hatay Büyükşehir Belediyesi kentin altyapı ve üstyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için tüm birimleriyle çalışmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:29 Kaynak: Bültenler
Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler son olarak İskenderun Pınarbaşı Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde kaldırım yapım çalışmalarına başladı.
Yapılan çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Büyükşehir yetkilileri, yaya ulaşımının rahat ve sağlıklı hale gelmesi için il genelindeki çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.
Soylu: Sabahat Akkiraz konserine 'izin verin' diye talimat verdim, engellemek ne demek? Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan iflas alarmı veren Thomas Cook'a ilişkin açıklama İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli mesajı: Acil şifalar dilerim Usta sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan İki Gözüm filminin çekimleri ailenin karşı çıkmasına rağmen başladı