İskenderun'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel İskenderun'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

İskenderun'da Kovid-19 tedbirleri

32 dakika önce

Hatay ve Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Hatay ve Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Antakya Belediyesi, vatandaşların sıkça kullandığı 15 Temmuz Milli İrade ile Vali Ürgen Parkı'ndaki çocuk oyun alanları, banklar ve kaldırımlarda dezenfekte işlemi yaptı.

İskenderun ilçesinde de Kaymakam İskender Yönden başkanlığında toplanan komisyon, kentte alınan tedbirleri değerlendirdi.

İskenderun Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, kaymakamlık, ibadethaneler ve caddeleri dezenfekte etti.

Öğrencilerden "evde kal" çağrısı

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, yaptığı açıklamada, belediyeye bağlı Kadın Kültür Merkezinde görevli uzman eğitmenler ve kursiyerler tarafından maske üretimine başladığını bildirdi.

Tosyalı, maskelerin risk grubundaki vatandaşlara dağıtılacağını kaydetti.

Altınözü İmam Hatip Lisesi Sanat Kulübü öğrencileri ise aldıkları tedbirler kapsamında çektikleri "Evde kal" görselini sosyal medyadan yayımladı.

İskenderun'da Kovid-19 tedbirleri

Antakya Belediyesi, İskenderun, Mersin, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:43 Kaynak: AA

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