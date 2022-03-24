İskenderun'da masaj salonlarına baskın - Son Dakika
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İskenderun'da masaj salonlarına baskın

24.03.2022 10:54
İskenderun'da masaj salonlarına baskın

Hatay'ın İskenderun ilçesinde masaj salonları ve SPA merkezlerine yapılan baskında çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 11 kadın yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde masaj salonları ve SPA merkezlerine yapılan baskında çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 11 kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan 3 ayrı masaj ve SPA merkezine operasyon düzenledi. Yapılan denetimlerde tesislerin kaçak olarak kullanıldığı, iş yerinde çalışan 11 yabancı uyruklu şahsın ikamet ve çalışma izinlerinin olmadığı tespit edildi.

Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem yapılırken, yabancı uyruklu şahıslar Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY

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Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Masaj, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da masaj salonlarına baskın - Son Dakika


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