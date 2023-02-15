"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz , Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Mehmetçik, İskenderun'da asayişin sağlamasına katkıda bulunuyor.

Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Mehmetçik, depremde yere düşen Türk bayrağını kaldırdı - Son Dakika

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