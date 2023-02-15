İskenderun'da Mehmetçik, depremde yere düşen Türk bayrağını kaldırdı - Son Dakika
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İskenderun'da Mehmetçik, depremde yere düşen Türk bayrağını kaldırdı

15.02.2023 15:23
İskenderun'da Mehmetçik, depremde yere düşen Türk bayrağını kaldırdı

Mehmetçik Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem sonrası hasar almış bina girişinde gördüğü Türk bayrağını temizleyip aldı.

Mehmetçik Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem sonrası hasar almış bina girişinde gördüğü Türk bayrağını temizleyip aldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Mehmetçik, İskenderun'da asayişin sağlamasına katkıda bulunuyor.

Hırsız ve yağmacılara karşı devriye gezen ve asayiş uygulaması gerçekleştiren Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığına bağlı askerler, Kurtuluş Mahallesi'nde hasar alan binayı kontrol sırasında apartman girişinde yere düşmüş Türk bayrağı gördü.

Mehmetçik, tozlanmış bayrağını yerden alıp temizleyerek cebine koydu.

Askerler daha sonra devriye görevine devam etti.

Kaynak: AA
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İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da Mehmetçik, depremde yere düşen Türk bayrağını kaldırdı - Son Dakika

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