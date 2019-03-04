İskenderun'da Muayene Ve Parsel Bacaları Yenileniyor
46 dakika önce
HATSU, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısında oluşan arızaların müdahalesinde önemli rol oynayan parsel ve muayene bacalarının yenilendiğini duyurdu.
Yol üzerinde bulunan muayene ve parsel bacalarının parçalanan kısımlarında yenileme yaparak koku sorunlarının önüne geçmeyi hedefleyen Genel Müdürlük, Hatay genelinde yapılan kapsamlı çalışmalar sayesinde vatandaşlar tarafından iletilen sorunların çözüme ulaştığını aktardı.
İskenderun ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi sakinleri tarafından ALO 185 HATSU Çağrı Merkezine yapılan bildirimler kapsamında çalışma yapan HATSU ekipleri, 158 Sokak'ta deforme olan ve yaya ile araç trafiğini tehlikeye sokan bacalarda bakım onarım yaparak yeniledi.
Çalışmadan dolayı kötü kokuların önlendiğini belirten Mahalle sakinleri, HATSU çalışanlarına teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:47 Kaynak: Bültenler
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