İskenderun'da öldürülen 2 teröristle ilgili soruşturmada 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

İskenderun'da öldürülen 2 teröristle ilgili soruşturmada 5 kişi tutuklandı
04.11.2020 19:06
HATAY'ın İskenderun ilçesinde 2 teröristten birinin kendisini patlattığı, diğerinin ise Fener Caddesi'nde çıkan çatışmada güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde 2 teröristten birinin kendisini patlattığı, diğerinin ise Fener Caddesi'nde çıkan çatışmada güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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