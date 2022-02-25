İskenderun'da orman yangını - Son Dakika
Üye Girişi

İskenderun'da orman yangını

25.02.2022 00:57
İskenderun'da orman yangını

Hatay'ın İskenderun ilçesi kırsalında orman yangını çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi kırsalında orman yangını çıktı.

İlçeye bağlı Amanos Dağları eteklerinde bulunan Karayılan mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, çevre ilçelerden gelen çok sayıda Orman Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ile Hatay Büyükşehir belediyesi ekipleri müdahale ediyor.

İskenderun Körfezinde devam eden şiddetli fırtına yangın söndürme ekiplerine müdahalede zor anlar yaşatıyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - HATAY

YORUMLAR
500
Hatay'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları kökünden söktü Hatay'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları kökünden söktü Son dakika haberi: Otluk alanda çıkıp kışla bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü Son dakika haberi: Otluk alanda çıkıp kışla bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü

Amanos Dağları, İskenderun, Yangın, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da orman yangını - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Ukrayna, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasını yasakladı!
00:54 Türk Hava Yolları, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferlerini iptal etti!
00:47 Olayların kadını Hande Sarıoğlu imaj değişikliği yaptı! Hayranları yeni haline tam not verdi
00:15 Şenol Güneş'in takım çalıştıracağı herkesi şaşırtan o ülke belli oldu!
00:10 Son Dakika: Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rusların elinden geri aldı
00:09 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önce Blinken ardından Kuleba ile telefonda görüştü
23:55 Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti
23:52 Taraftar dalga geçerek tepki gösterdi! Fenerbahçe'nin yediği gol gündem oldu
23:50 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Batı'ya Rusya ile ilgili yaptırım uyarısı: Yaptırımlarla yenemezsiniz
22:17 Sarıgül top mermisiyle poz verdi, "Ukrayna halkının neler çektiğini anlıyorum" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 01:08:10. #1.13#
SON DAKİKA: İskenderun'da orman yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement