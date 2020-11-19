İskenderun'da orman yangını (2) - Son Dakika

KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, bölgedeki kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin yeniden yayılmaması için ekipler, yoğun çaba sarf ediyor.

Bu arada İskenderun Cumhuriyet Başsacılığı da yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangının ne kadar alana zarar verdiği ise soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından belirlenecek.