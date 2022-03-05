İskenderun'da oto aküsü hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İskenderun'da oto aküsü hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

05.03.2022 12:45
İskenderun'da oto aküsü hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil akü hırsızlığı ve gasp şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil akü hırsızlığı ve gasp şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Denizciler ve Pirireis Mahallesinde meydana gelen 2 otomobil aküsü hırsızlığı olayı ile bir ikamette meydana gelen gasp, yapma olaylarının faillerinin yakalanması için İskenderun Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada kapsamında, yağma ve gasp olayının şüphelisi F.E., otodan akü hırsızlığı olayının şüphelileri M.Y., M.K. ile M.S. adlı şahıslar ikametlerinde gözaltına alındılar. Yapılan aramalarda hırsızlık malzemesi 2 adet akü de ele geçirildi. F.E., M.K. ile M.S. sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - HATAY

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Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Otomobil, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da oto aküsü hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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