Bu arada R.A.Ç'nin alkollü olduğu ve aracıyla motosiklete çarptığı iddia edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve hastaneye kaldırılan M.G ve F.G'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

İskenderun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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