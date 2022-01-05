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İskenderun'da park halindeki TIR alev alev yandı - Son Dakika

İskenderun'da park halindeki TIR alev alev yandı

05.01.2022 11:56

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, demir-çelik fabrikalarının bulunduğu bölgede park halindeki TIR, alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, demir-çelik fabrikalarının bulunduğu bölgede park halindeki TIR, alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karayılan Mahallesi E-91 Karayolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu TIR kullanılmaz hale gelirken, o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kaydedildi. İtfaiye ekibi yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

İskenderun'da park halindeki TIR alev alev yandı
İskenderun'da park halindeki TIR alev alev yandı
İskenderun'da park halindeki TIR alev alev yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İskenderun, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İskenderun'da park halindeki TIR alev alev yandı - Son Dakika
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