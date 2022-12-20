İskenderun'da polisi alarma geçiren esrarengiz cisim dilek feneri olabilir - Son Dakika
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İskenderun'da polisi alarma geçiren esrarengiz cisim dilek feneri olabilir

20.12.2022 15:24
İskenderun'da polisi alarma geçiren esrarengiz cisim dilek feneri olabilir

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinde gökyüzünde görülen ve güvenlik güçlerini alarma geçiren cismin dilek feneri olabileceği belirtildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinde gökyüzünde görülen ve güvenlik güçlerini alarma geçiren cismin dilek feneri olabileceği belirtildi.

İskenderun sahilinde dün akşam görüntülenen paraşütçüyü andıran cismin bulunabilmesi için sahil güvenlik ekipleri araştırma yaptı. Balıkçı teknelerine telsiz anonsu geçilen araştırma çalışmaları sabah saatlerinde sonlandırıldı. Polis ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekiplerinin ise denizden yaptığı araştırmalarda gökyüzünde denize doğru alçalan cisme ulaşılamadı.

Polisten alınan bilgiye göre, eldeki görüntülerin uzmanlar tarafından da incelendiği ve yüksek ihtimalle dilek feneri olabileceği düşünülüyor. - HATAY

Kaynak: İHA
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İskenderun, Araştırma, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da polisi alarma geçiren esrarengiz cisim dilek feneri olabilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da polisi alarma geçiren esrarengiz cisim dilek feneri olabilir - Son Dakika
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