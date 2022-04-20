İskenderun'da psikolojik sorunları nedeniyle cinnet geçirerek kızını öldüren anne de hayatını kaybetti - Son Dakika
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İskenderun'da psikolojik sorunları nedeniyle cinnet geçirerek kızını öldüren anne de hayatını kaybetti

20.04.2022 00:21
İskenderun'da psikolojik sorunları nedeniyle cinnet geçirerek kızını öldüren anne de hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde psikolojik sorunları nedeniyle geçirdiği cinnet ile 9 yaşındaki kızını bıçakladıktan sonra asit içerek intihara kalkışan anne de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İskenderun ilçesinin Çay mahallesinde yaşanan olayda eşinden ayrı yaşayan ve bu süreçte psikolojik sorunlar yaşayan Bahar Berberci Sarıbaş (33) kızı Elif Eylül Sarıbaş'ı (9) bıçakla kalp bölgesinden yaraladı.

KENDİSİNİ DE BIÇAKLA YARALADI

Kendisini de bıçakla yaralayan ve asit içerek intihara kalkışan kadın ve kızı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANNE DE YAŞAMINI YİTİRDİ

9 Yaşındaki Elif yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ise yoğun bakıma alındı. Olaydan saatler sonra anne Bahar Berberci Sarıbaş da hayatını kaybetti.

İskenderun'da psikolojik sorunları nedeniyle cinnet geçirerek kızını öldüren anne de hayatını kaybetti
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Kızı Elif'i kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra intihar etti (2) Kızı Elif'i kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra intihar etti (2) 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi

Elif Eylül, İskenderun, Hatay, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da psikolojik sorunları nedeniyle cinnet geçirerek kızını öldüren anne de hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İskenderun'da psikolojik sorunları nedeniyle cinnet geçirerek kızını öldüren anne de hayatını kaybetti - Son Dakika
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