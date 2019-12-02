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İskenderun'da sağanak yağmur hayatı felç etti

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Gece etkili olan yağmurda şehir merkezinde bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı işyerlerini su bastı.

İskenderun'da sağanak yağmur hayatı felç etti, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Gece etkili olan yağmurda şehir merkezinde bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı işyerlerini su bastı. İskenderun Adana yolunda kalan araçların yardımına ise Afad ekipleri yetişti


Gece etkili olan sağanak yağmur öncesinde şimşekler adeta geceyi gündüzü çevirdi. Etkili olan sağanak yağmur ise şehir merkezinde bazı cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Yaklaşık yarım saat aralıksız yağan yağmur sonrasında İskenderun Adana karayolunun gidiş bölümü yağmur suyu nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yolda kalan araçların yardımına Afad ekipleri yetişirken su dolu yola giren araçlarda geri geriye dönmek zorunda kaldılar. İşyerleri sular altında kalan esnaflar ise kendi imkanları ile logar kapaklarını açmaya çalıştılar. yetkililere tepki gösteren esnaflar 15 yıldır her yağmur sonrasında aynı sıkıntıları yaşadıklarını dile getirdiler. - HATAY

İskenderun, Adana, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:18 Kaynak: İHA
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