İskenderun'da sahil kordonu, park ve gezinti ile bir pazar yeri kapatıldı - Son Dakika

İskenderun'da sahil kordonu, park ve gezinti ile bir pazar yeri kapatıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahil kordonu, park ve gezinti ile bir pazar yeri kapatıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahil kordonu, park ve gezinti ile bir pazar yeri kapatıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam İskender Yönden başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, Barbaros Mahallesi'nde kurulan pazarın kapatılmasına, faaliyetleri devam eden semt pazarlarının denetimlerinin sıkılaştırılmasına, sahil kordonu, park ve gezinti yerlerinin etrafına şerit çekilerek giriş çıkışların denetlenmesine, özel anaokulu ve yatılı kuran kurslarının faaliyetlerine ara vermesine, kamu kurum ve kuruluşlarında özel ziyaret ve etkinliklere izin verilmemesine, toplantı ve konferansların internet üzerinde yapılmasına karar verildi.

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