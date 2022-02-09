İskenderun'da sahte içki ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahte içki ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet güçleri, kentte sahte içki ve uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Polis, ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda, 23 litre sahte içki, 13,85 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar buldu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.