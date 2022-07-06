İSKENDERUN'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI - Son Dakika
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İSKENDERUN'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

06.07.2022 23:50

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, içerisinde 7 kişinin bulunduğu seyir halindeki otomobile, yanına yaklaşan otomobilden av tüfeğiyle ateş açıldı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, içerisinde 7 kişinin bulunduğu seyir halindeki otomobile, yanına yaklaşan otomobilden av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda otomobildeki Ebru Orbey yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Çankaya Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İçerisinde 7 kişinin bulunduğu seyir halindeki 31 TZ 544 plakalı otomobile, yanına yaklaşan ve plakası alınamayan başka bir otomobilden av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda otomobildeki 7 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. İsmi öğrenilemeyen yaralı sürücü, saldırı sonrası otomobili yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki İskenderun Devlet Hastanesi'ne kadar sürdü. Otomobildeki 7 yaralı, hastane personeli tarafından acil servise taşındı. Tedaviye alınan yaralılardan Ebru Orbey, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saldırıda yaralanan 6 kişinin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olayın ardından cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen jandarma, soruşturmaya devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSKENDERUN'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSKENDERUN'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI - Son Dakika
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