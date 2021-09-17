İSKENDERUN'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ; YOLLARI SU BASTI - Son Dakika

İş yerine gelen eşini görünce yüzüne tükürüp darbetti! O anlar anbean kameraya yansıdı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde dün akşam başlayıp, gece de etkili olan şiddetli yağmur, su taşkınlarına neden oldu. Yolları bu basarken, bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.

İskenderun'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece de etkisini sürdüren şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Su taşkınları meydana gelirken, yolları su bastı. Adana yolunda trafik, durma noktasına geldi, yollarda olan sürücüler ise zor anlar yaşadı. İskenderun alt geçidi de bir süre trafiğe kapalı kaldı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisi olurken, yağışın durmasının ardından su basan yerlerde temizlik çalışması başlatıldı.