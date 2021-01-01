İskenderun'da silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

İskenderun'da silahlı kavga: 1 ölü

01.01.2021 20:28
İskenderun'da silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay, Buluttepe Mahallesi 392 Sokak üzerinde meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve aralarında husumet bulunan S.B. ve M.K. arasında tartışma çıktı. Silahlı çatışmaya dönüşen kavgada yaralanan S.B kaldırıldığı İskenderun Devlet hastanesinde hayatını kaybetti. S.B.'nin ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Polis, hastane önünde iki ailenin tekrar kavga etmesine karşın güvenlik önlemleri aldı. S.B.'yi silahla vuran M.K. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

İskenderun'da silahlı kavga: 1 ölü

İskenderun, Hastane, kavga, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika


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