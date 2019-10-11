Son Dakika Haberleri: İskenderun'da silahlı kavga: 4 yaralı
Son Dakika Güncel İskenderun'da silahlı kavga: 4 yaralı

İskenderun'da silahlı kavga: 4 yaralı

1 saat önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İskenderun'da silahlı kavga: 4 yaralı, System.String[]

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Cafeler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan 2 grup arasında, sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve bıçakla saldırdı. Kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay sırasında yakınlardaki kafeteryada oturanlar panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince şüpheliler, gözaltına alındı.


İskenderun, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da türk elçiliğinin aracı kundaklandı
Son dakika: ABD'den Türkiye'ye yaptırım hazırlığı! Trump, kararnameyi imzaladı Nusaybin'de YPG/PKK tarafından düzenlenen hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Operasyonu durdurun" çağrılarına yanıt: Durdurmayacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 21:31:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İskenderun'da silahlı kavga: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]