Son Dakika Haberleri: İskenderun'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi, yağmur hayatı olumsuz etkiledi
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İskenderun'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi, yağmur hayatı olumsuz etkiledi

1 saat önce

İskenderun Körfezi'nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler, görsel şölen oluşturdu.

İskenderun'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi, yağmur hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

İskenderun Körfezi'nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler, görsel şölen oluşturdu.


İskenderun'da etkili olan yağmur sırasında birbiri ardına çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.


İskenderunlular, gördükleri manzara karşısında ürkmelerine rağmen unutulmaz bir görsel şölen yaşadılar. Şiddetli yağmur ise şehrin bazı noktalarında su taşkınlarına neden oldu. Özellikle İskenderun Adana karayolunun bir kısmı yağmur nedeni ile adeta göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı. - HATAY

İskenderun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:05 Kaynak: İHA
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