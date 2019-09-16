Son Dakika Haberleri: İskenderun'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi, yağmur sonrası yollar göle döndü
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İskenderun'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi, yağmur sonrası yollar göle döndü

3 dakika önce

İskenderun'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi, yağmur sonrası yollar göle döndüHATAY - İskenderun Körfezi'nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler, görsel şölen oluşturdu.

İskenderun'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi, yağmur sonrası yollar göle döndü

HATAY - İskenderun Körfezi'nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler, görsel şölen oluşturdu.

İskenderun'da etkili olan yağmur sırasında birbiri ardına çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.

İskenderunlular, gördükleri manzara karşısında ürkmelerine rağmen unutulmaz bir görsel şölen yaşadılar. Şiddetli yağmur ise şehrin bazı noktalarında su taşkınlarına neden oldu. Özellikle İskenderun Adana karayolunun bir kısmı yağmur nedeni ile adeta göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı.

İskenderun'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi, yağmur sonrası yollar göle döndü

İskenderun, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:50 Kaynak: İHA
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