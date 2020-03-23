İskenderun'da 'sokağa çıkmayın' anonsu - Son Dakika
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İskenderun'da 'sokağa çıkmayın' anonsu

6 saat önce

İskenderun'da 'sokağa çıkmayın' anonsuHATAY'ın İskenderun ilçesinde polis, ve zabıta ekipleri, koronavirüse karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla sokaklarda megafonla anons yaptı.

İskenderun'da 'sokağa çıkmayın' anonsu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde polis, ve zabıta ekipleri, koronavirüse karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla sokaklarda megafonla anons yaptı.

Koronavirüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İskenderun'da polis ve zabıta ekipleri şehir merkezinde anonslarla vatandaşları uyardı. Koronavirüs nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları yönünde anons yapan ekipler, "Değerli hemşerilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" dedi.

İskenderun'da 'sokağa çıkmayın' anonsu

İskenderun, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:13 Kaynak: DHA

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