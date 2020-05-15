İskenderun'da Sosyal Mesafeli Gençlik Haftası etkinliği - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, sosyal mesafe kuralları gözetilerek başlatıldı.



İskenderun Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından sosyal mesafe kurallarına uyularak anıt alanına çelenk sunuldu.



Anıt alanında düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, bütün dünyanın içinden geçtiği bu önemli süreçte 101. yıl dönümü ile Gençlik ve Spor Bayramı'nı özel bir programla kutlayacaklarını söyledi.



Törene Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Ferit Ali Gündel, İbn-i Arabi KYK Erkek Yurdu Mehmet Ali Yılmaz ile ilçe Spor Müdürlüğü personelleri katıldı. - HATAY