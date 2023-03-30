Lodosla birlikte sular altında kalan İskenderun'un havadan çekilen görüntüleri endişe yarattı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun'da, dün su altında kalan kıyı şeridindeki caddelerde belediye ekiplerince başlatılan su tahliyesi çalışmaları sürdü.

ARAÇLAR GÜÇLÜK ÇEKTİ

Su birikintisinin yoğun olduğu Anıt Meydanı ve Atatürk Bulvarı'ndan araçlar geçmekte güçlük çekti. Caddelerdeki dükkanlarını açan bazı iş yeri sahipleri de suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, dün bölgede yaptığı açıklamada, altyapının çöktüğünü ve çalışamaz durumda olduğunu, her lodos estiğinde denizin karaya doğru yükseldiğini belirtmişti.

İşte kentten görüntüler: