Lodosla birlikte sular altında kalan İskenderun'un havadan çekilen görüntüleri endişe yarattı - Son Dakika
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Lodosla birlikte sular altında kalan İskenderun'un havadan çekilen görüntüleri endişe yarattı

30.03.2023 14:01

Depremin büyük yıkıma uğrattığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lodos ve sağanak yağış deniz seviyesini yükseltti. Dün su altında kalan sahil bandındaki bazı caddelerde tahliye çalışması devam ederken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgedeki durumla ilgili açıklama yapan Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, her lodos estiğinde denizin karaya doğru yükseldiğini dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun'da, dün su altında kalan kıyı şeridindeki caddelerde belediye ekiplerince başlatılan su tahliyesi çalışmaları sürdü.

ARAÇLAR GÜÇLÜK ÇEKTİ

Su birikintisinin yoğun olduğu Anıt Meydanı ve Atatürk Bulvarı'ndan araçlar geçmekte güçlük çekti. Caddelerdeki dükkanlarını açan bazı iş yeri sahipleri de suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

İskenderun'da su altında kalan sahil bandında tahliye çalışmaları sürdü

DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, dün bölgede yaptığı açıklamada, altyapının çöktüğünü ve çalışamaz durumda olduğunu, her lodos estiğinde denizin karaya doğru yükseldiğini belirtmişti.

İşte kentten görüntüler:

İskenderun'da su altında kalan sahil bandında tahliye çalışmaları sürdü
İskenderun'da su altında kalan sahil bandında tahliye çalışmaları sürdü
İskenderun'da su altında kalan sahil bandında tahliye çalışmaları sürdü
İskenderun'da su altında kalan sahil bandında tahliye çalışmaları sürdü
Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lodosla birlikte sular altında kalan İskenderun'un havadan çekilen görüntüleri endişe yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lodosla birlikte sular altında kalan İskenderun'un havadan çekilen görüntüleri endişe yarattı - Son Dakika
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