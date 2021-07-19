Üye Girişi
İskenderun'da suları 5 gündür kesik olan mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika

İskenderun'da suları 5 gündür kesik olan mahalleli sokağa döküldü

19.07.2021 20:59
İskenderun'da suları 5 gündür kesik olan mahalleli sokağa döküldü, System.String[]

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir mahallede vatandaşlar, 5 gündür sularının kesik olduğunu belirtip, Kurban Bayramı'na susuz girdikleri için tepki gösterdi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir mahallede vatandaşlar, 5 gündür sularının kesik olduğunu belirtip, Kurban Bayramı'na susuz girdikleri için tepki gösterdi.

İlçeye bağlı İsmet İnönü Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde oturanlar, 5 gündür sularının akmaması nedeniyle tepki gösterdi. Mahallede oturan yüzlerce kişi, sokağa çıkıp su kesintisinin sona ermesini istedi. Kurban Bayramı arifesinde yaşanılan su kesintilerinden dolayı çok sıkıntı yaşadıklarını belirten mahalle halkı, bunu çözecek kurumların görevini yapmalarını istedi. Havaların sıcak seyretmesinin de üstüne eklendiğinde durumun tahammül edilemeyecek hale geldiğini belirten vatandaşlar, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) yetkililerinin soruna bir an evvel çozum bulmalarını istedi.Konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan HATSU ise su kesintilerinin sorumlusunun kendileri olmadığını, elektrik kesintisi nedeniyle suların kesildiğini bildirdi.


İskenderun'da suları 5 gündür kesik olan mahalleli sokağa döküldü
İskenderun'da suları 5 gündür kesik olan mahalleli sokağa döküldü
İskenderun'da suları 5 gündür kesik olan mahalleli sokağa döküldü
İskenderun'da suları 5 gündür kesik olan mahalleli sokağa döküldü

Kurban Bayramı, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İskenderun'da suları 5 gündür kesik olan mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisi için Sporting Lizbon'a 4.5 milyon euro ödeyecek 22:08 Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisi için Sporting Lizbon'a 4.5 milyon euro ödeyecek Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri 21:41 Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri Fenerbahçe hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti 21:00 Fenerbahçe hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti
Minibüs şoförü, kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı! O anlar kamerada 20:10 Minibüs şoförü, kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı! O anlar kamerada Baba ve oğulun katıldığı seçimde üyeler birbirlerine girdi, kavgayı polis güçlükle ayırdı 20:07 Baba ve oğulun katıldığı seçimde üyeler birbirlerine girdi, kavgayı polis güçlükle ayırdı Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 50 kişi vefat etti, 7 bin 667 yeni vaka tespit edildi 19:55 Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 50 kişi vefat etti, 7 bin 667 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! 17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti 15:58 Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:56 Sarıyer'de akıllara durgunluk veren olay! Sözle başlayan taciz, dayakla bitti
17:48 Burak Elmas o iddiaları doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz
17:42 DEVA Partisi'nde deprem! Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti
17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı
17:25 Caner Erkin heyecanla beklenen o videoyu paylaştı! Video, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı
17:20 Milyon dolarlık yat alevlere teslim oldu! Maddi hasar büyük
17:16 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım
17:11 İspanyol golcü astronomik taleplerde bulundu, Beşiktaş, Diego Costa transferini askıya aldı
16:32 Arda Turan, Galatasaray taraftarını mest etti! Antrenmanda attığı frikik golü büyük beğeni topladı
16:23 Avrupa'yı vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 196'ya ulaştı! İhmal iddiası Almanya ve Belçika'da tartışmalara yol açtı
İttifak ortakları arasında derin çatlak! İYİ Partili vekil ile CHP'li vekil birbirine girdi İttifak ortakları arasında derin çatlak! İYİ Partili vekil ile CHP'li vekil birbirine girdi         
22:12
Galatasaray'ın eski futbolcusu Amrabat: Oyuncular, Fatih Terim için ateşe atlar Galatasaray'ın eski futbolcusu Amrabat: Oyuncular, Fatih Terim için ateşe atlar         
21:44
Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı         
21:03
Bağdat'ta halk pazarına terör saldırısı: 33 ölü, 61 yaralı Bağdat'ta halk pazarına terör saldırısı: 33 ölü, 61 yaralı         
20:13
Akılalmaz olay! Akılalmaz olay! "Beni kim ihbar etti" diyerek küfür edince komşusu tabanca ile öldürdü         
20:07
3 yıl önce yapılan İslamabad Uluslararası Havalimanı'nı su bastı, tavanlar çöktü 3 yıl önce yapılan İslamabad Uluslararası Havalimanı'nı su bastı, tavanlar çöktü         
19:57
Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı         
18:20
17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım         
17:17
Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı         
15:56
Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu         
15:30
Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
14:51
Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine "Balotelli" yazdığı koyunu 2 bin 400 liraya sattı         
14:40
Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu         
14:22
75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar 75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar         
12:10
Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti         
11:34
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı         
11:05
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 22:30:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İskenderun'da suları 5 gündür kesik olan mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement