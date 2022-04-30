İskenderun'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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İskenderun'da tarihi eser operasyonu

30.04.2022 12:16
İskenderun'da tarihi eser operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaya olarak yürüyen şahsın çantasından 2 bin 730 adet Roma, Bizans ve Helennistik döneme ait tarihi sikke, yüzük, metal obje ve toprak kandil çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaya olarak yürüyen şahsın çantasından 2 bin 730 adet Roma, Bizans ve Helennistik döneme ait tarihi sikke, yüzük, metal obje ve toprak kandil çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmada İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği birimlerince, Dumlupınar mahallesinde yaya olarak durdurulan A.A.'ya ait çantada yapılan aramada Roma, Bizans ve Helennistik döneme ait olduğu değerlendirilen; 2 bin 620 adet Sikke, 33 adet Yüzük, 73 adet Metal Obje, 4 adet Toprak Kandil, 1 Adet Unguentarium (Parfüm Şişesi) ele geçildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şahsa adli işlem yapıldı. - HATAY

İskenderun'da tarihi eser operasyonu
İskenderun'da tarihi eser operasyonu
İskenderun'da tarihi eser operasyonu

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Hatay'da 2 bin 620 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi Hatay'da 2 bin 620 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi Hatay'da kaçak makaron ve sigara operasyonu Hatay'da kaçak makaron ve sigara operasyonu

İskenderun, Hatay, Metal, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika


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