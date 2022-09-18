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Av sezonunun 15 Eylül'de açılmasıyla birlikte 'Vira bismillah' diyerek mavi sulara açılan balıkçılar, ağlarını balıkla doldurmanın coşkusunu yaşadı. Balıkçılar, ağlarını doldurup sahile ulaştı. Hatay Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Celal Bilen, iyi bir sezon geçirmeyi umduklarını söyledi. Balıkçılık sektörünün ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını kaydeden Bilen, "Balık fiyatlarımız sezonun yeni açılması dolayısıyla biraz pahalı. Bol bereketli sezon olduğunda fiyatlar ister istemez aşağı düşer. Bol balık çeşitlerini halkımıza sunacağız. Pandemi döneminde işler kötüydü ancak yavaş yavaş düzelmeye başladı. Barbun çeşitleri 60-90 TL arası, gümüş 60 TL, kırmızı mercan ise 90 TL'ye satılıyor" diye konuştu. ( DHA )

Kaynak: DHA

İskenderun, Hatay, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSKENDERUN'DA TEZGAHLAR BALIK DOLDU - Son Dakika

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