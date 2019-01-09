İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonları
55 dakika önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 29 kişi gözaltına alındı.
Hatay
'ın İskenderun
ilçesinde farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 29 kişi gözaltına alındı.
İskenderun Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Çalışma kapsamında 14 Aralık
ile 04 Ocak döneminde yapılan 20 operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 190 gram esrar, 6 bin 380 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, 69 gram eroin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:16 Kaynak: AA
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