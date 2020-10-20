Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 413 gram sentetik uyuşturucu ile 2 gram esrar ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Güzel Çay Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda, 413 gram sentetik uyuşturucu ile 2 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan ikamet sahibi Y.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika