İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.



İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Numune Mahallesi'ndeki adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda polisten kaçmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinden yapılan aramada, sentetik uyuşturucu ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı. - HATAY