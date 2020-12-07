Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 233,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Modern Evler Mahallesi'nde 2 adrese operasyon düzenleyen polis, 233,55 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika