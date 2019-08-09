İskenderun'da vatandaşlara kavun dağıtıldı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Temsilciği tarafından cuma namazı çıkışı vatandaşlara kavun dağıtıldı.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:14 Kaynak: AA
'ın İskenderun
ilçesinde Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Temsilciği tarafından cuma namazı çıkışı vatandaşlara kavun dağıtıldı.
İl Temsilcisi Sinan Köklü, AA muhabirine, paylaşma duygusunu arttırmak ve farkındalık oluşturmak için bu etkinliği yaptıklarını söyledi.
Hatay'da yetişen 1,5 ton kavunu vatandaşlara dağıtacaklarını belirten Köklü, herkesin Kurban Bayramı
'nın hayırlara vesile olmasını diledi.
Bir kamyonete yüklenen kavunlar Kaptan Mehmet Paşa
Camisi yanında cuma namazından çıkan vatandaşlara dağıtıldı.
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