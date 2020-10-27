İskenderun'da vatanın ve milletin bekası için 7 kurban kesildi - Son Dakika

İskenderun'da vatanın ve milletin bekası için 7 kurban kesildi
27.10.2020 13:44
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 teröristin ölü ele geçirilmesinin ardından vatanın ve milletin bekası için 7 kurban kesildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 teröristin ölü ele geçirilmesinin ardından vatanın ve milletin bekası için 7 kurban kesildi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri hain terör saldırısında güvenlik güçlerinin güç ve kabiliyetleriyle teröristlerin kısa sürede etkisiz hale getirilmesi ve bu süreçte herhangi bir can ve mal kaybının olmamasından dolayı şükretmek ve kahraman güvenlik güçlerine teşekkür etmek amacıyla bir araya geldi.
İskenderun İlçe Müftüsü Osman Şekerci'nin eşliğinde vatanın milletin selameti ve bekası için dua edilerek 7 adet kurban kesildi. - HATAY
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