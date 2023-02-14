İSKENDERUN'DA YAĞMACILARA LİNÇ GİRİŞİMİ - Son Dakika
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İSKENDERUN'DA YAĞMACILARA LİNÇ GİRİŞİMİ

14.02.2023 09:39

KAHRAMANMARAŞ depremlerinin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağma, cinsel taziz ve hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli sağlık kontrolüne getirildiği hastanede linç edilmek istendi.

KAHRAMANMARAŞ depremlerinin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağma, cinsel taziz ve hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli sağlık kontrolüne getirildiği hastanede linç edilmek istendi. Polisin geniş güvelik önlemi altında sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 6'sı sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deprem enkazlarında ve terk edilen iş yerlerini yağlamadığı, depremzedelere cinsel istismarda bulunduğu ve hırsızlık yaptığı iddia edilen 7 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerin yağmacı olduğunu fark edenler linç girişiminde bulundu. Buradakiler polislerin arasında binaya getirilen şüphelilere tekme yumruk saldırdı. "Sizin yaptığınız hainlik, insanların durumundan faydalanmaktır" diye tepki gösterenler güçlükle engellendi. Şüpheliler güvenlik çemberine alınarak sağlık kontrolünden geçirilip, İskenderun Adliyesi'ne götürüldü. Şüphelilerden 6'sı nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğer 1 kişi ise serbest bırakıldı. (DHA)

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HABER: Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay), (DHA)-

Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

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