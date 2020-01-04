İskenderun'da yağmur altında Emre Aydın konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel İskenderun'da yağmur altında Emre Aydın konseri - Son Dakika

İskenderun'da yağmur altında Emre Aydın konseri

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun belediyesi tarafından düzenlenen kış konserinde sahne alan Emre Aydın yağmur altında verdiği konsere hayranları büyük ilgi gösterdi.

İskenderun'da yağmur altında Emre Aydın konseri, System.String[]

Hatay'ın İskenderun belediyesi tarafından düzenlenen kış konserinde sahne alan Emre Aydın yağmur altında verdiği konsere hayranları büyük ilgi gösterdi.

İskenderun Belediyesi tarafından Atatürk Anıt Alanı'nda yeni yıl etkinliklerinde kapsamında düzenlenen Kış konserinde sanatçı Emre Aydın sahne aldı. "Sen beni unutamazsın", "Hoşçakal" ve "Afili yalnızlık" gibi sevilen şarkılarını seslendiren Emre Aydın sağanak yağmur altında şarkılarını İskenderunlular ile birlikte söyledi. Sağanak altında gerçekleşen konserde bazı elektronik cihazlara su gelmesi ve sahnenin üzerine su birikmesi nedeniyle bir süre ara verildi. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı da konser sonunda Emre Aydın'a teşekkür ederek çiçek verdi. Halkın arasına karışan belediye başkanına konser için teşekkür eden üniversite öğrencisi kızlar başkandan yurt önüne güvenlik kamerası istediler.

(Ahmet Seher/İHA)

İskenderun Belediyesi, İskenderun, Emre Aydın, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
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