İskenderun'da yağmur sonrası kapsamlı temizlik yapıldı

İskenderun ilçesinin şehir merkezinde yoğun trafiğin oluştuğu caddelerde tıkanmayı önlemek amacıyla çalışma yapan HATSU Genel Müdürlüğü, yağmur yağışlarının başlaması ile birlikte gün yüzüne çıkan sorunları bertaraf etmek ve su göletlerinin oluşumunu engellemek amacıyla temizlik yapıldığını açıkladı.

İskenderun ilçesine bağlı Pirireis, Sahil Bulvarı, E-5 karayolu üzeri ve şehir merkezinde bulunan yağmur suyu ızgaralarının tamamında temizlik yapan HATSU, yağmur ile birlikte ızgaraların tamamen katı atıklarla tıkandığını ve deşarjın sağlanması için ekipler tarafından vidanjör ile kılavuz araçları eşliğinde çalışmaların devam ettiğini aktardı.