Son Dakika Haberleri: İskenderun'da Yamaç Paraşütçüleri Yere Çakıldı: 2 Yaralı

İskenderun'da Yamaç Paraşütçüleri Yere Çakıldı: 2 Yaralı

51 dakika önce

İskenderun'da yamaç paraşütçüleri yere çakıldı: 2 yaralıHATAY - HATAYHatay'ın İskenderun ilçesinde iki yamaç paraşütçüsü yaklaşık 30 metreden yere çakılarak yaralandı.

İskenderun'da yamaç paraşütçüleri yere çakıldı: 2 yaralı

HATAY - HATAY Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki yamaç paraşütçüsü yaklaşık 30 metreden yere çakılarak yaralandı.
Son yıllarda yamaç paraşütü sporuna olan ilginin giderek arttığı İskenderun'da zaman zaman kazalarda oluyor. Amanos dağlarının yüksek kesimlerinden atlayış yaparak İskenderun sahiline iniş yapan yamaç paraşütçüleri özellikle değişken havaların olduğu dönemlerde sıkıntı yaşayabiliyorlar. İskenderun'da tecrübeli yamaç paraşütü pilotu Yılmaz Verim Abdullah Doğan isimli arkadaşı ile çift kişilik olan Tandem ile yaptıkları atlayış neredeyse facia ile sonuçlanıyordu. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen atlayışta rüzgarın ters dönmesi ile acil iniş yapmak isteyen Yılmaz Verim ve arkadaşı modern evler mahallesinde yaklaşık 30 metrede ağaçlara takılarak yere çakıldılar. Yaralanan sporcular olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından İskenderun Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Sporcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:49 Kaynak: İHA
Hatay, İskenderun, Genel
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