İskenderun'da yangında evi yanmıştı: Burası Türkiye, arkamızda devletimiz var - Son Dakika

HATAY'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve 22 saat sonra kontrol altına alınan yangında evi yanan Murat Vural (23), "Burası Türkiye, arkamızda devletimiz var" diyerek dik duracaklarını söyledi.

İskenderun'da, 27 Ekim günü saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda çıkan, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, ilçeye bağlı Akarca, Sarısekin, Denizciler ve Azganlar mahallelerinde etkili oldu. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 22 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında bazı yerleşim yerleri, tarım ve ormanlık alanlar zarar gördü. Azganlar Mahallesi'ndeki evi yangında kullanılmaz hale gelen Murat Vural, alevlere müdahale etmeye çalıştıklarını ama başaramadıklarını belirtti. Alevleri ilk gördüklerinde evlerine ulaşmayacağını düşündüklerini belirten Vural, "Olan oldu. Biz elimizden geleni yaptık ama evimizi kurtaramayacağımızı anladığımızda aile olarak toparlandık ve hayvanlarımızı da alıp çıktık. Evimiz tamamen yandı. Yapacak bir şey yok. Tek söyleyeceğim, kimsenin yıkılmaması ve dik durmasıdır. Bunu yapanlar istediklerini yapmaya devam etsin. Biz buradayız. Burası Türkiye, arkamızda devletimiz var. Giden malımız olsun, yenisi gelir. Ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar boş" diye konuştu.

'TAVUK VE İNEKLERİMİZİ KURTARABİLDİK'Yanan evlerini görünce gözyaşlarına hakim olamayan Murat Vural'ın oğlu Semih Vural (13) ise çok korktuğunu ifade etti. Yangına hazırlıksız yakalandıklarını dile getiren Vural, "Zor kaçtık. Tavuklarımızı, ineklerimizi kurtarmaya çalıştık. Çok şükür canımıza bir şey olmadı" dedi.

Nimet Vural da hem akrabası hem de komşusu olan Murat Vural'ın evi yandığı için çok üzüldüğünü dile getirdi. Canlarını zor kurtardıklarını kaydeden Vural, yaralarını sarmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.