İskenderun'da yaz spor okulları kayıtları başladı

İskenderun
'da yaz spor okullarına kayıtlar başladı.
İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz spor okullarında basketbol
, futbol, voleybol
, badminton, judo, boks, güreş, okçuluk, masa tenisi, yüzme, karate ve jimnastik branşlarında eğitim vereceklerini söyledi.
Çocukların güzel yaz tatili geçirmeleri adına müdürlük olarak birçok faaliyet yapacaklarını belirten Gündel, "Çocuklarımız kış boyunca çok büyük bir tempoyla çalıştılar. Yaz tatillerinde biraz daha rahat olmalarını kötü alışkanlıklardan ve kötü arkadaşlardan uzak kalmalarını sağlamaya çalışacağız. Burada öncelikli amacımız spor kültürünü ve ahlakını aşılamaktır. Çocuklarımıza güzel vakitler ve güzel bir yaz tatili geçirmelerini sağlamak istiyoruz." diye konuştu. İskenderun Belediyesi
ile beraber koordineli bir şekilde bu sene yaz spor okullarını düzenleyeceklerini dile getiren Gündel, İskenderun Kaymakamlığına ve İskenderun Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.