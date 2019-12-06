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İskenderun'da yelkenciler sevinçlerini paylaştılar

6 saat önce

Türkiye Yelken Federasyonu Türkiye Şampiyonasında Hatay'ın İskenderun ilçesinin gururu olan milli sporcuları Firdevs Yeğin ve İrem Sütlü antrenörleri Gökhan Durkal ile birlikte İskenderun Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel'i ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı.

İskenderun'da yelkenciler sevinçlerini paylaştılar, System.String[]

Türkiye Yelken Federasyonu Türkiye Şampiyonasında Hatay'ın İskenderun ilçesinin gururu olan milli sporcuları Firdevs Yeğin ve İrem Sütlü antrenörleri Gökhan Durkal ile birlikte İskenderun Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel'i ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı.


2019 Yılı Faaliyet Programı'nda yer alan Büyükçekmece Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Türkiye Şampiyonasında, Optimist kızlarda Türkiye Şampiyonu olan İskenderun Yelken ihtisas ve Su Sporları Kulübü Milli sporcusu Firdevs Yeğin ve laser 4.7 sınıfında kızlarda İrem Sütlü Türkiye üçüncüsü oldu.


Madalyaları ve kupalarıyla İskenderun'a dönen İskenderun Yelken ihtisas ve Su Sporları Kulübü Milli Sporcuları antrenörleri Gökhan Durkal ile birlikte İskenderun Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel'i makamında ziyaret ettiler.


Milli sporcuları makamında kabul eden Gündel, başarılarından dolayı sporcuları tebrik ederek, "Bu başarılar, İskenderun markasına değer katmaktadır. İskenderun rüzgarıyla yelken sporunda birçok başarıya imza atıyor. İskenderun Yelken ihtisas ve Su Sporları Kulübü antrenörümüz Gökhan Durkal ve tüm sporcu arkadaşlarımızın başarısı bizleri mutlu ediyor. Burada birçok milli sporcumuz yetişmektedir. Ülkenin her tarafında yapılan şampiyonluklarda İskenderunumuzun gururu oluyorlar. Bugün bizleri bir kez daha mutlu eden sporcularımızı tebrik ediyorum, bundan sonraki şampiyonalarda da başarılar diliyorum. İnşallah bu defa Avrupa olur, Dünya Şampiyonası olur" dedi. - HATAY

İskenderun, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:21 Kaynak: İHA
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