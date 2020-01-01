İskenderun'da yılbaşı gecesini şimşekler aydınlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İskenderun'da yılbaşı gecesini şimşekler aydınlattı - Son Dakika

İskenderun'da yılbaşı gecesini şimşekler aydınlattı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan şimşekler ve gök gürültüsü geceyi gündüze çevirirken şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İskenderun'da yılbaşı gecesini şimşekler aydınlattı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan şimşekler ve gök gürültüsü geceyi gündüze çevirirken şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.


İskenderun körfezinde gün batımı saatinde kararan hava beraberinde sağanak yağmuru getirdi. Şiddetli yağmur ve dolu yağışı ise İskenderun şehir merkezinde cadde ve sokaklarda su taşkınlarına sebep oldu. Şiddetli yağmur gök gürültüsü ve şimşeklerin ışıltısı yılbaşı gecesini adeta gündüze çevirdi. - HATAY

Dolu Yağışı, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:06 Kaynak: İHA
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