İskenderun'da yılbaşı gecesini şimşekler aydınlattı - Son Dakika

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İskenderun'da yılbaşı gecesini şimşekler aydınlattı
6 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan şimşekler ve gök gürültüsü geceyi gündüze çevirirken şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:06 Kaynak: İHA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan şimşekler ve gök gürültüsü geceyi gündüze çevirirken şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İskenderun körfezinde gün batımı saatinde kararan hava beraberinde sağanak yağmuru getirdi. Şiddetli yağmur ve dolu yağışı ise İskenderun şehir merkezinde cadde ve sokaklarda su taşkınlarına sebep oldu. Şiddetli yağmur gök gürültüsü ve şimşeklerin ışıltısı yılbaşı gecesini adeta gündüze çevirdi. - HATAY
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