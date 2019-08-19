İskenderun'da Yörük Türkmenleri'nden Şölen
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Abacılı Yörük Türkmen Derneği (ABADER) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Türkmen Şöleni gerçekleşti.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:36 Kaynak: AA
'ın İskenderun
ilçesinde Abacılı Yörük Türkmen Derneği (ABADER) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Türkmen Şöleni gerçekleşti. Bekbele
Mahallesi Çamlık
mevkisinde bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan ABADER Başkanı Mehmet Kılınç
, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Çevre illerden gelen şairler tarafından şiirlerin okunduğu, mehter takımının gösterisinin izlendiği şölende davetliler program sonunda halay çekti.
Programa, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, çevre illerin Türkmen dernek yöneticileri ve davetliler katıldı.
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