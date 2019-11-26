Son Dakika Haberleri: İskenderun'daki fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
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İskenderun'daki fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7'si kadın 10 zanlı yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7'si kadın 10 zanlı yakalandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'nde, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese operasyon düzenledi.

Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, 7'si kadın 10 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, adreste arama yaptı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

İskenderun'daki fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

İskenderun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:30 Kaynak: AA
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