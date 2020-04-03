İskenderun'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi (4) - Son Dakika

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İskenderun'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi (4)
6 saat önce
TUTUKLANDIHatay'ın İskenderun ilçesinde, freninin boşalması sonucu 24 araca çarpan ve 6 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın sürücüsü Bayram Avcıoğlu, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, freninin boşalması sonucu 24 araca çarpan ve 6 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın sürücüsü Bayram Avcıoğlu, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan sürücü Avcıoğlu, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:02 Kaynak: DHA
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