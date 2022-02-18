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İSKENDERUN'DAN İDLİB'E YARDIM KOLİLERİ YOLA ÇIKTI - Son Dakika

İSKENDERUN'DAN İDLİB'E YARDIM KOLİLERİ YOLA ÇIKTI

18.02.2022 10:52

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği İskenderun Gençlik Merkezi'nin de 'lojistik merkez' olarak belirlendiği proje kapsamında hazırlanan yardım kolileri, Kızılay TIR'ı ile Suriye'nin İdlib? kentine uğurlandı.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği İskenderun Gençlik Merkezi'nin de 'lojistik merkez' olarak belirlendiği proje kapsamında hazırlanan yardım kolileri, Kızılay TIR'ı ile Suriye'nin İdlib? kentine uğurlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın geçen yıl başlatmış olduğu 'Kardeşin Isınır Dünya Isınır' isimli proje bu yılda ikinci kez gerçekleşti. Suriye'nin İdlib kentinde zor şartlar altında bulunan insanların kış aylarını rahat geçirebilmeleri için kalın kıyafetler, ayakkabı, bot, mont tarzında koruyucu giyim malzemelerinin toplandığı yardım kampanyası bir kez daha ülke genelinde yoğun katılımla gerçekleşti. Ülke genelinde 81 ildeki gençlik merkezlerinden, İskenderun'a gönderilen 403 koli içerisinde yer alan 15 bin 582 ürün, İskenderun Gençlik Merkezi personelleri ve gönüllü gençler tarafından sayımları yapılıp, kolilere yerleştirildi. Yardım TIR'ının yüklenmesi sırasında düzenlenen etkinliğe İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Av. Tayfun Boda, Türk Kızılay İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri, AK Parti İlçe Başkanı Av. Abdulkerim Güven, İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, belediye meclis üyeleri katıldı. Kaymakam Yönden ve İlçe Başkanı Güven, kolileri kendi elleriyle hazırlayarak, bantlayıp TIR'a yükledi. TIR, daha sonra yardımların ulaştırılması için yola çıktı.

İSKENDERUN'DAN İDLİB'E YARDIM KOLİLERİ YOLA ÇIKTI
İSKENDERUN'DAN İDLİB'E YARDIM KOLİLERİ YOLA ÇIKTI
İSKENDERUN'DAN İDLİB'E YARDIM KOLİLERİ YOLA ÇIKTI

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İskenderun, gençlik, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSKENDERUN'DAN İDLİB'E YARDIM KOLİLERİ YOLA ÇIKTI - Son Dakika


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